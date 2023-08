Mulher é presa suspeita de envolvimento em homicídio

Identificada como Karina Gonçalves da Silva, ela foi presa nesta quarta-feira, 30, em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará

Com a prisão da jovem, o número de capturados envolvidos no crime sobe para três. Em 29 de maio deste ano, agentes da Delegacia Metropolitana de Caucaia foram acionados para a ocorrência de um crime de homicídio no bairro Conjunto Metropolitano, onde uma jovem teria sido vítimas de disparos de arma de fogo em uma via pública.

Uma mulher de 22 anos foi presa por envolvimento no assassinato de uma jovem de 21 anos em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. Identificada como Karina Gonçalves da Silva, ela foi presa nessa quarta-feira, 30, em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará com o apoio de agentes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As investigações apontaram que o casal Samara Chaves, 19, e Francisco Emiliano, 31, que possui ficha criminal por tráfico de drogas, organização criminosa, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Eles foram presos em flagrante no dia seguinte ao registro do crime, por agentes da Polícia Civil do Ceará.

Em meio aos procedimentos investigativos, foi constatada a participação de Karina, que tem ficha criminal por integrar organização criminosa, como terceira envolvida no crime. Com isso, foi solicitado um mandado de prisão ao Poder Judiciário. A jovem foi presa por agentes da PC-CE e da Coin em uma residência no bairro Parque Leblon.

Com ela, as equipes encontraram papelotes de entorpecentes prontos para comercialização. Diante dos fatos, Karina foi conduzida a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o mandado de prisão preventiva contra ela foi cumprido, além de ter sido autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Com essa prisão, o inquérito policial do caso foi finalizado, onde a motivação do crime seria briga entre grupos criminosos da região. Os envolvidos estão presos e encontram-se à disposição da Justiça.