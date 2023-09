Dois homens são presos suspeitos por homicídio no Crato

Dois homens envolvidos em um homicídio, registrado em junho deste ano, foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Sertãozinho, no Crato, nessa quinta-feira, 31. Os suspeitos tinham mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio e de busca e apreensão. Eles foram capturados na mesma região em que o crime ocorreu. Uma terceira pessoa, que estava no mesmo imóvel que a dupla, foi presa em flagrante e conduzida à delegacia por posse de munições.

Na ocasião do crime, um homem, de 18 anos, que estava dentro de um imóvel, localizado em Sertãozinho, foi morto por disparos de uma arma de fogo. À época, equipes da Delegacia Regional do Crato deram início às investigações sobre o caso logo após ser registrado.

Com as investigações, foi possível identificar a participação de Luiz Lucas de Sousa Barbosa, de 24 anos, que tem antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e tráfico de drogas, e Gutemberg Lima de Moura, de 25 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas.