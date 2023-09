Terceira suspeita de participar de homicídio em via pública de Caucaia é presa

Uma terceira pessoa, Karine Gonçalves da Silva, 22, foi presa nessa quarta-feira, 30, suspeita de participar de um homicídio que aconteceu em uma via pública do bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, no dia 29 de maio deste ano. A detenção aconteceu no mesmo município, mas, desta vez, no bairro Parque Leblon.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma briga entre grupos criminosos da região. Outras duas pessoas envolvidas, Samara Chaves, 19, e Francisco Emiliano, 31, já haviam sido presas um dia após o crime.