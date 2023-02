Homem é preso em Canindé por contrabando de cigarros eletrônicos

A prisão em flagrante aconteceu nesta terça-feira, 7 de janeiro, e o empresário alegou desconhecer a proibição do comércio desses produtos

Um empresário, de 30 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 7 de janeiro, pela Polícia Federal (PF) em Canindé, a 121,3 de Fortaleza, ao receber em encomenda postal cigarros eletrônicos que seriam comercializados em sua loja.

Abordado por policiais, ele afirmou não ter conhecimento da proibição do comércio deste tipo de produto.



De acordo com a PF, o homem não reagiu e confessou o crime. Ele foi indiciado por contrabando e colocado à disposição da Justiça Federal, podendo cumprir pena de até cinco anos de reclusão.

Apesar do alegado desconhecimento do empresário, a venda, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo e-cigarettes, vapes e vapers, é proibida no Brasil desde 2009, a partir de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O caso segue sendo investigado pela Polícia Federal para identificar o possível envolvimento de outras pessoas no contrabando.

