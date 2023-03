Unidade do Corpo de Bombeiros de Canindé é pioneira em resgate de abelhas

De acordo com os bombeiros, a iniciativa ajuda a conscientizar a população sobre a importância de preservar as abelhas

Uma unidade do batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em Canindé, é pioneira no resgate e na preservação de abelhas. Os profissionais conseguem retirar os enxames sem causar nenhum dano às colmeias ou à população local.

Depois de resgatados, os insetos resgatados são levados para um apiário — onde as abelhas são criadas — em uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de Canindé. No local, elas produzem mel, cera de abelha, e própolis, que são distribuídos para o público.

De acordo com os bombeiros, a prática ajuda a conscientizar a população sobre a importância de preservar as abelhas, que são responsáveis por polinizar cerca de 75% das culturas agrícolas do mundo.

O objetivo da iniciativa é incentivar que outras unidades do Corpo de Bombeiros e outras instituições também adotem medidas para a preservação da espécie e do meio ambiente.



