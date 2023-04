Homem é flagrado agredindo a companheira e é preso pela Polícia em Canindé

Repórter do OPOVO

De acordo com a Polícia, a mulher foi ameaçada e agredida fisicamente pelo companheiro

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de violência doméstica em Canindé, cidade distante 121,3 km de Fortaleza, nessa quarta-feira, 26.



A Polícia foi acionada para uma ocorrência no bairro Palestina, onde o homem foi encontrado em uma residência. Chegando ao local, os policiais militares flagraram o homem agredindo a companheira. A Polícia informou que ele também quebrava objetos pessoais da mulher no momento do flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher tem 36 anos e teria sido ameaçada e agredida fisicamente. O homem, de 28 anos, foi levado pela equipe até a Delegacia Regional de Canindé, responsável pela área.

O suspeito tem passagens por tráfico de drogas e lesão corporal. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A pasta não divulgou o nome do suspeito para preservar a identidade da vítima, que pediu medida protetiva de urgência. O homem está à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Canindé: (85) 3343 6813

