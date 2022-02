Tremor de terra com 1.8 de magnitude é registrado em Canindé

Um tremor de terra foi registrado na noite desta quinta-feira, 10, no município de Canindé, a 117 km de Fortaleza. Os sinais detectados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte indicam a magnitude preliminar calculada em 1.8 mR, por volta das 18h47min. Potência foi suficiente para que moradores da região notassem o abalo sísmico.

Segundo informou o Labsis, diversos moradores da região rural do município relataram ter sentido os tremores. Segundo eles, as paredes e o chão das residências estremeceram com o evento. Um morador chegou a relatar ter se assustado com a força do tremor, que teria feito balançar o alpendre de sua casa.

O Laboratório ainda divulgou que está dando suporte a equipe da Defensoria Civil de Canindé, que tem visitado a região e fazendo a avaliação das estruturas das casas. “No momento, essas magnitudes são pequenas, mas não se pode prever se teremos algo mais forte”, informou o Labsis, que monitora e divulga toda atividade sísmica da região Nordeste do país em tempo real.

Esse é o sexto abalo sísmico detectado no município pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN desde o último sábado, 5. O último foi registrado na terça-feira, 8, com magnitude 1.6 mR.





