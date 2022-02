Dois tremores de terra são registrados em Canindé, no interior do Ceará

O ulltimo abalo sísmico registrado no município foi no ultimo domingo, 6

Dois tremores de terra foram registrados na madrugada dessa segunda-feira, 7, no município de Canindé, distante 121, 3 km de Fortaleza. Os abalos sísmicos foram detectados por volta das 0h43min e das 0h45min, no horário local, pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os tremores tiveram magnitudes preliminares 1.7 mR e 1.4 mR, respectivamente. Conforme Eduardo Menezes, mestre em geofísica e responsável pelo boletim sísmico do Labsis, há ocorrências em que magnitudes acima de 1.5 já podem ser sentidas. Até o momento, no entanto, não há relatos de moradores da região de Canindé que tenham escutado ou sentido os eventos.



O Laboratório Sismológico da UFRN monitora e divulga toda atividade sísmica da região Nordeste do País em tempo real. Segundo informou a unidade, a Defesa Civil de Canindé está realizando um levantamento na região pra verificar se alguém ouviu ou mesmo sentiu os tremores. De acordo com os pesquisadores, o último evento registrado no município ocorreu no último domingo, 6, de magnitude preliminar 1.9 mR.

