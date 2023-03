Motorista atropela mototaxista e foge sem prestar socorro em Campos Sales

O motorista de um carro atropelou um mototaxista e fugiu do local sem prestar socorro, na última sexta-feira, 3, no município de Campos Sales, no interior do Estado.

Imagens da câmera de segurança de um posto de combustível mostraram ainda que o motorista ainda passou o veículo por cima da vítima ao sair da cena do acidente.

Um policial militar que estava de folga testemunhou o acidente e seguiu em busca do motorista. O suspeito foi detido com o apoio da 4ª Companhia Independente do 4º Comando Regional, que havia sido acionada ao local pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

De acordo com a PMCE, o motorista confessou aos agentes que foi responsável pelo acidente e que fugiu sem prestar socorro por estar nervoso.

O homem foi levado à Delegacia Regional do Crato, onde foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por omissão de socorro, e deverá ser investigado por lesão corporal. O veículo do suspeito também foi apreendido.

O mototaxista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, transferido ao Hospital Regional de Juazeiro do Norte.

