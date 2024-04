Quatro corpos são encontrados em Camocim em cerca de 24 horas

Camocim registra quatro ocorrências de achado de cadáver em cerca de 24 horas Crédito: Reprodução/ Google Street View

Moradores do município relataram que o Batalhão de Policiamento Turístico (PBTur) teria sido acionado para atender a uma diligência de lesão corporal a tiros em uma residência em Jericoacoara. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que a casa foi invadida por homens armados. Estes capturaram um rapaz que estava no espaço. Na propriedade, foram encontradas evidências de um possível homicídio ou lesão corporal a bala. O POVO apurou que no chão havia rastros de sangue, indicando que o cadáver teria sido arrastado para outro cômodo da casa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha diversas passagens pela Polícia por furto e foi assassinada por disparos de arma de fogo em via pública do município. O nome não foi informado, e o órgão reforçou que as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram a coleta de indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.