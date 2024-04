Camocim registra a maior chuva do dia e apresenta pontos de alagamento

Com as fortes chuvas registradas no município de Camocim nesta quarta-feira, 27, algumas vias foram obstruídas, causando pontos de alagamentos

O município de Camocim, a 358 km de Fortaleza, registrou nesta quarta-feira, 27, chuvas fortes com precipitação de 150 mm, sendo o maior registro do Ceará no dia, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Devido a isso, vias foram obstruídas, causando pontos de alagamentos na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Camocim, foram realizados reparos ainda nesta manhã para desobstruir as vias em todas as áreas que foram afetadas devido às fortes chuvas que aconteceram no município.

Nenhuma ocorrência grave foi registrada. O município conta ainda co departamento da Defesa Civil, que monitora toda a cidade, com as equipes de plantão.