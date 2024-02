Ônibus tomba em Camocim após motorista desviar de animal na rodovia

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus foi registrado na madrugada dessa quarta-feira, 21, em Camocim. O caso ocorreu na rodovia CE 085, no km 335. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), os passageiros sofreram apenas escoriações leves.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foram acionadas para um acidente. No local, o motorista do ônibus informou aos policiais que um animal passou na estrada e foi necessário desviar, ocasionando o acidente.

O veículo ficou do lado de fora da rodovia. Foi realizado o teste do etilômetro no condutor do veículo. O resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.