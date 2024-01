Perícia confirma que ossada é de homem desaparecido após abordagem de PMs

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Antonio Marcos da Silva Costa, 23, era dado como desaparecido desde agosto de 2023 quando foi abordado com dois outros rapazes

A Perícia Forense do Estado (Pefoce) confirmou em laudo pericial que a ossada humana encontrada em 18 de dezembro de 2023, na localidade de Timbaúba, em Camocim (Litoral Norte do Estado) era do homem que estava desaparecido desde agosto após uma abordagem policial.



A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no sábado, 27 de janeiro, de 2024. Conforme a SSPDS, laudo pericial com análise dos vestígios referentes à morte de Antonio Marcos da Silva Costa, 23, foi concluído em 12 de janeiro deste ano.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A Pefoce realizou a coleta de material genético da vítima e cadastrou o perfil no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ao cruzar os dados com o perfil genético da mãe, também cadastrado, comprovou-se que o corpo era do filho biológico da mulher”, disse a SSPDS em nota.