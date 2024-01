PM que é reu por duplo homicídio é denunciado por outro assassinato em Fortaleza

A portaria que instituiu o conselho de disciplina foi publicada nesta sexta-feira, 26, no Diário Oficial do Estado. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), ofertada em outubro de 2023, Willamy fazia parte de um trio que matou Cristiano Alves Teixeira, de 32 anos. A vítima era proprietária de uma sucata, onde se localizava um veículo modelo Vectra que pertenceria ao PM.

Um conselho de disciplina foi instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) para apurar o caso de um policial militar que foi denunciado por um homicídio ocorrido em 2019 no bairro Bonsucesso . O soldado Willamy Félix Amaral já era réu por um duplo homicídio ocorrido em 2020 no bairro Mondubim.

Ainda de acordo com a investigação, o carro usado pelos criminosos para matar Cristiano, uma caminhonete modelo Hilux, estava no nome da esposa de Willamy. “O mesmo carro ainda foi fotografado estacionado, dentro da casa do réu WILLAMY FÉLIX AMARAL, em fevereiro de 2019, meses antes do crime ora investigado”, afirmou na denúncia o promotor Ythalo Frota Loureiro.



“Na época o veículo estava no nome de AGLAILTON DA SILVA RODRIGUES, v. "FACÃO", notório traficante, indicado como liderança do CV (Comando Vermelho) no bairro Serrinha. "FACÃO" já havia sido abordado, conduzindo a Hilux, em 12/11/2018, ocasião em que estava na companhia do réu WILLAMY FÉLIX AMARAL e de outros dois policiais militares”



Ainda de acordo com a investigação o carro modelo Vectra havia sido utilizado em um outro assassinato, “praticado pelo mesmo grupo do réu”.



Outras acusações contra o soldado



Willamy foi preso em em flagrante em 8 de maio de 2023 suspeito de integrar um grupo que sequestrou e extorquiu um homem no bairro Pajuçara, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

Antes, o soldado já havia sido preso suspeito de matar Francisco Augusto Militão da Silva e Willian da Silva Cunha no dia 11 de janeiro de 2020 no bairro Mondubim. Conforme o MPCE, o crime foi motivado por um desentendimento que Willamy e seu colega, o também policial Samuel Ferreira Magalhães, tiveram com as vítimas em uma festa.