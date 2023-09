Oito PMs têm prisão decretada após desaparecimento de homem em Camocim

Oito policiais militares tiveram as prisões decretadas pela Justiça Militar na última sexta-feira, 15. Os agentes de segurança fazem parte do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi). Eles são investigados pelo desaparecimento de Antônio Marcos da Costa Silva que ocorreu no dia 27 de agosto, após uma abordagem policial.

Conforme as investigações do caso, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) na quinta-feira, 14, o policiamento teria abordado Marcos e mais duas pessoas. Todos foram levados a uma parte erma da Praia de Maceió, em Camocim, a 357km de Fortaleza. Apenas os dois outros abordados teriam retornado para casa. Marcos segue desaparecido.



O POVO não divulga o nome dos demais abordados por questões de segurança. Há relato de que essas pessoas que foram alvo da abordagem teriam sofrido agressão e que a todo momento os policiais exigiam drogas e armas.