STF nega suspensão de processo contra policial que matou quatro colegas

Crime ocorreu na madrugada deste domingo, 14 Crédito: Reprodução/Google Street View

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de suspensão da ação penal em que o inspetor de Polícia Civil Antônio Alves Dourado, de 44 anos, é réu, acusado de matar quatro colegas dentro da Delegacia Regional de Camocim (no Litoral Norte do Estado). O crime ocorreu em 14 de maio passado. A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, vice-presidente da corte, nesse sábado, 13. A defesa do acusado requeria o trancamento, em sede de habeas corpus (HC), para que fosse instaurado um incidente de insanidade mental.

O Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), no entanto, citou que para a instauração do incidente seria preciso "dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso".



Além disso, sua permanência na Unidade Prisional Regional de Sobral (UP-Sobral) “representa grave risco para sua vida e para a vida dos demais detentos”. A decisão do TJCE, entretanto, mencionava que a UP Sobral dispõe de equipe médica que conta com psiquiatra.

Relembre o caso

A chacina ocorreu na madrugada de 14 de maio de 2023. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Dourado invadiu a delegacia pelos fundos e passou a disparar contra as vítimas, que dormiam após concluírem um flagrante.

Após o crime, ele fugiu em uma viatura e foi para casa, onde gravou um vídeo confessando o crime e relatando suas motivações. Na gravação, ele citava supostas situações de assédio moral e perseguição no trabalho.