Cariri: animais são resgatados em situação de maus-tratos em canil clandestino

Cerca de 121 animais foram resgatados em situação de maus-tratos em um canil clandestino, no município de Brejo Santo, no Cariri cearense. A ação foi conduzida por protetores animais, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Secretaria de Proteção Animal (Sepa) do município. Caso ocorreu na madrugada dessa terça-feira, 16.
No vídeo, ao qual O POVO teve acesso, é possível que os animais estão agitados e aglomerados em espaços pequenos distribuídos pela residência.
É possível ver que o local está sujo, com resquícios de fezes e urina ressecados. Além disso, potes de ração estão vazios e alguns contém apenas água.
Animais resgatados foram encaminhados a ONGs
Após o resgate, os animais foram encaminhados para Organizações Não Governamentais (ONGs) da região do Cariri.
A Sepa informou, através de nota, que foi uma operação conjunta e articulada para garantir segurança, legalidade e o resgate adequado dos animais.
"Os animais foram encontrados em condições extremamente deploráveis. Diante da gravidade dos fatos, a responsável pelo local foi conduzida imediatamente à delegacia. Na ocasião, foi solicitado o pedido de prisão preventiva, que foi reforçado nesta quarta-feira, 17", disse a pasta.
Já a PC-CE afirmou que logo após os fatos serem comunicados por meio de uma denúncia anônima, os agentes se deslocaram até o local e constataram o fato. "Com o apoio de representantes da Sepa e de médicos veterinários, os animais foram recolhidos do imóvel, onde se encontravam em condições inadequadas", informou a nota.
Na ação, uma mulher de 59 anos, que estava presente no local, foi encaminhada à delegacia.
A suspeita prestou esclarecimentos e um inquérito foi instaurado para dar prosseguimento às investigações acerca da conduta da mulher.
"Já os animais resgatados permanecem sob os cuidados das ONGs, onde passam por avaliação veterinária e recebem o tratamento necessário", finalizou a nota da PC-CE.
