Cariri: animais são resgatados em situação de maus-tratos em canil clandestino

No vídeo, ao qual O POVO teve acesso, é possível que os animais estão agitados e aglomerados em espaços pequenos distribuídos pela residência
Cerca de 121 animais foram resgatados em situação de maus-tratos em um canil clandestino, no município de Brejo Santo, no Cariri cearense. A ação foi conduzida por protetores animais, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Secretaria de Proteção Animal (Sepa) do município. Caso ocorreu na madrugada dessa terça-feira, 16.

No vídeo, ao qual O POVO teve acesso, é possível que os animais estão agitados e aglomerados em espaços pequenos distribuídos pela residência.

É possível ver que o local está sujo, com resquícios de fezes e urina ressecados. Além disso, potes de ração estão vazios e alguns contém apenas água. 

Animais resgatados foram encaminhados a ONGs

Após o resgate, os animais foram encaminhados para Organizações Não Governamentais (ONGs) da região do Cariri.

A Sepa informou, através de nota, que foi uma operação conjunta e articulada para garantir segurança, legalidade e o resgate adequado dos animais.

"Os animais foram encontrados em condições extremamente deploráveis. Diante da gravidade dos fatos, a responsável pelo local foi conduzida imediatamente à delegacia. Na ocasião, foi solicitado o pedido de prisão preventiva, que foi reforçado nesta quarta-feira, 17", disse a pasta.

Já a PC-CE afirmou que logo após os fatos serem comunicados por meio de uma denúncia anônima, os agentes se deslocaram até o local e constataram o fato. "Com o apoio de representantes da Sepa e de médicos veterinários, os animais foram recolhidos do imóvel, onde se encontravam em condições inadequadas", informou a nota.

Na ação, uma mulher de 59 anos, que estava presente no local, foi encaminhada à delegacia.

A suspeita prestou esclarecimentos e um inquérito foi instaurado para dar prosseguimento às investigações acerca da conduta da mulher.

"Já os animais resgatados permanecem sob os cuidados das ONGs, onde passam por avaliação veterinária e recebem o tratamento necessário", finalizou a nota da PC-CE.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia da Polícia Civil de Brejo Santo: (88) 3531 4841
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Veja vídeo do momento do resgate:

