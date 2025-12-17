Cariri: animais são resgatados em situação de maus-tratos em canil clandestino

Ao todo, 121 animais foram resgatados em situação de insalubridade / Crédito: Reprodução/Instagram (@cariri_protetores)

Cerca de 121 animais foram resgatados em situação de maus-tratos em um canil clandestino, no município de Brejo Santo, no Cariri cearense. A ação foi conduzida por protetores animais, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Secretaria de Proteção Animal (Sepa) do município. Caso ocorreu na madrugada dessa terça-feira, 16. No vídeo, ao qual O POVO teve acesso, é possível que os animais estão agitados e aglomerados em espaços pequenos distribuídos pela residência.

É possível ver que o local está sujo, com resquícios de fezes e urina ressecados. Além disso, potes de ração estão vazios e alguns contém apenas água. Violência contra a mulher pode crescer 95% até 2033, aponta pesquisa da UFC; SAIBA MAIS Animais resgatados foram encaminhados a ONGs Após o resgate, os animais foram encaminhados para Organizações Não Governamentais (ONGs) da região do Cariri. A Sepa informou, através de nota, que foi uma operação conjunta e articulada para garantir segurança, legalidade e o resgate adequado dos animais.

"Os animais foram encontrados em condições extremamente deploráveis. Diante da gravidade dos fatos, a responsável pelo local foi conduzida imediatamente à delegacia. Na ocasião, foi solicitado o pedido de prisão preventiva, que foi reforçado nesta quarta-feira, 17", disse a pasta. Já a PC-CE afirmou que logo após os fatos serem comunicados por meio de uma denúncia anônima, os agentes se deslocaram até o local e constataram o fato. "Com o apoio de representantes da Sepa e de médicos veterinários, os animais foram recolhidos do imóvel, onde se encontravam em condições inadequadas", informou a nota. Na ação, uma mulher de 59 anos, que estava presente no local, foi encaminhada à delegacia.