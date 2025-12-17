Estudo UFC: violência contra a mulher pode crescer 95% até 2033

Imagem ilustrativa. Brasil registrou 2,6 milhões de casos de violência contra mulher entre 2013 e 2023 / Crédito: FCO FONTENELE

A violência contra a mulher no Brasil pode crescer 95% até 2033, caso o País mantenha o ritmo observado na última década. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), divulgado nessa terça-feira, 16. O alerta surge em meio a mobilizações nacionais e o debate público reacendidos após recentes casos bárbaros de feminicídio registrados no país.

As pesquisadoras afirmam que as projeções não configuram um cenário inevitável, mas funcionam como alerta. De acordo com o estudo, a violência atinge mulheres de todas as faixas etárias. A agressão física permanece como a forma mais frequentemente registrada, enquanto a violência sexual apresenta crescimento mais acelerado, especialmente entre meninas e adolescentes. O levantamento também aponta aumento de casos envolvendo mulheres idosas, associado ao envelhecimento da população e à maior dependência de cuidados. A violência psicológica também tende a anteceder outras formas, como a física, sexual e patrimonial.

A maior parte das agressões ocorre no ambiente doméstico e é praticada por pessoas próximas às vítimas, como companheiros, familiares ou cuidadores. Cerca de 40% das notificações analisadas indicam violência recorrente, com repetição dos episódios e sobreposição de diferentes tipos de agressão. LEIA TAMBÉM | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro

O estudo chama atenção ainda para a subnotificação. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que mais de 60% das vítimas não procuram ajuda, o que sugere que os números oficiais representam apenas parte da realidade.