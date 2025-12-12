Ceará anuncia pacote de R$ 300 milhões para assistência de produtores rurais

A solenidade integrou a programação da 2ª edição da Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf) / Crédito: Reprodução / Gabriele Félix

A Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) anunciou na manhã desta sexta-feira, 12, o lançamento dos novos editais de assistência técnica e extensão rural (Ater) e de tecnologias sociais para acesso à água. O investimento nas ações é de mais de R$ 300 milhões. LEIA TAMBÉM| Após sofrer acidente, ambientalista cearense busca ajuda para sobreviver



Durante o evento, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou termos de fomento do Projeto São José, que beneficiam 241 associações e cooperativas da agricultura familiar. Durante a coletiva de imprensa, Elmano afirmou que Governo Federal e o Estado já aprovaram novos repasses além do investimento dos R$ 300 milhões anunciado hoje. Segundo ele, a meta é chegar a um montante superior a R$ 1 bilhão em execução de políticas públicas voltadas à produção de alimentos, aumento de renda no campo e superação da pobreza rural. Questionado sobre a incorporação da produção familiar em compras públicas, como a merenda escolar, Elmano disse que há espaço para incluir itens como mel, castanha de caju e pescado.

“Nós podemos incorporar essa produção na merenda escolar, em hospitais e no sistema socioeducativo. O Estado compra um conjunto de alimentos que ajudar a agricultura familiar do Ceará.” Segundo ele, muitos projetos produtivos assinados na manhã de hoje envolvem a apicultura e outras cadeias primordiais para a segurança alimentar local. O secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, detalhou o fluxo de execução dos programas e a articulação com os municípios. Segundo ele, o Estado irá trabalhar em 72 municípios com o projeto Sertão Vivo e outros 74 com o Projeto São José

“Já temos uma UGP (unidade de gerenciamento de programa/projeto) que cuidará do processo; vamos visitar esses municípios, selecionar comissões locais e identificar famílias em situação de vulnerabilidade para serem beneficiadas”, explica. Sobre a distribuição das sementes do programa Hora de Plantar, o secretário informou que a entrega começará partir da próxima semana e segue até o mês de janeiro. A distribuição começará palas regiões do Cariri e na Serra da Ibiapaba. “A maioria dos municípios será contemplada com milho, feijão, algodão, capim, raquete de palma e manilha (mandioca). Estaremos presentes em todos os municípios do Ceará, com exceção de Fortaleza e Eusébio que não tem região agrícola”, destacou

Nas comunidades beneficiadas, as expectativas são altas. Isabel Pereira Diniz, da Associação João da Costa Ferreira, em Parambu, afirmou que o aporte, trará oportunidades a comunidade, além de contribuir com o auxílio hídrico: “No sertão a dificuldade da água é grande e com esse projeto vai ajudar muito. A gente tendo água, tem vida”.

Já José Messias, diretor executivo da Sociedade dos Agricultores do Meio Ambiente (Sama), em Morada Nova, destacou o ganho com agroindústria: