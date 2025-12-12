Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Servidora aumenta próprio salário usando senha de colega

Servidora do Tribunal de Justiça é exonerada após aumentar indevidamente o próprio salário

Se condenada, funcionária terá de devolver valor desviado ao TJCE
Usando a senha de um colega de trabalho sem autorização, uma servidora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aumentou em quase 50% a própria remuneração mensal no sistema. A mulher foi exonerada e denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por peculato.

Peculato é um crime cometido por funcionário público que desvia ou se apropria de recursos, dinheiro ou bem móvel, privado ou público, para proveito próprio ou alheio, conforme o artigo 312 do Código Penal.

De acordo com o MPCE, o crime teria sido cometido entre os meses de janeiro e abril de 2023. Em quatro meses, o aumento indevido no salário da servidora gerou um prejuízo total de R$ 22.614,67 aos cofres do TJCE.

Ao tomar conhecimento da irregularidade, o Tribunal instaurou processo administrativo disciplinar e exonerou a mulher do cargo comissionado que ocupava.

Ao denunciá-la à Justiça, o promotor Igor Pinheiro pediu a condenação da acusada por peculato e o aumento de um terço da pena final em virtude da acusada estar atuando como servidora comissionada na época do crime.

Além disso, se condenada, a ex-servidora deverá devolver o valor desviado ao TJCE.

