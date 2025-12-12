Servidora aumenta próprio salário usando senha de colega

Ex-servidora usou sistema para aumentar próprio salário em 50% / Crédito: Freepik

Usando a senha de um colega de trabalho sem autorização, uma servidora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aumentou em quase 50% a própria remuneração mensal no sistema. A mulher foi exonerada e denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por peculato. Peculato é um crime cometido por funcionário público que desvia ou se apropria de recursos, dinheiro ou bem móvel, privado ou público, para proveito próprio ou alheio, conforme o artigo 312 do Código Penal.