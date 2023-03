Homem é preso suspeito de assaltar residência e estuprar moradora no interior do Ceará

Policiais apreenderam parte dos itens roubados e seguem em busca do outro suspeito de participar do crime

Um homem foi preso, na manhã dessa segunda-feira, 13, suspeito de participar de um assalto em uma casa e estuprar a moradora do local. O crime ocorreu no município de Boa Viagem, no interior do Ceará. O crime foi realizado por uma dupla, porém a Polícia Militar segue em busca do segundo suspeito, que está foragido.

Após acionada, os policiais foram até a casa das vítimas, localizada em Pedras Grandes, a 5 quilômetros do centro do município.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, foram roubados três celulares, um tablet, uma televisão, uma motocicleta na cor preta, três relógios e cerca de R$ 7 mil em espécie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os moradores contaram que dois suspeitos com armas de fogo invadiram a residência e que foram muito violentos durante o crime. O homem foi agredido, e a mulher foi vítima de violência sexual.

Os dois suspeitos foram identificados por uma das vítimas, que afirmou já ter visto a dupla transitando no local e os reconheceu por fotos, conforme a SSPDS.

A partir disso, a Polícia iniciou as investigações e encontrou a motocicleta abandonada em uma área de mata, em Canindezinho, na zona rural de Boa Viagem.

Em seguida, os policiais localizaram um dos participantes do crime, identificado como José Anderson Araújo Ferreira, de 23 anos, na residência da sogra dele. Os agentes apreenderam com ele os dois smartphones das vítimas e um revólver calibre 32 com quatro munições.

Ele foi autuado por roubo e estupro.

O segundo suspeito segue foragido e, conforme a investigação policiao, tem antecedentes criminais por roubo e furto.

Sobre o assunto Funceme emite aviso de possibilidade de chuvas em todo o Ceará até quarta, 15

Vacinas contra a monkeypox devem chegar ao Ceará até esta terça-feira, 14

Feriado em fim de semana: Ceará terá dois em março

79 estudantes representam o Ceará no 5º Torneio SESI de Robótica

Tags