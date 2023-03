Feriado em fim de semana: Ceará terá dois em março

As efemérides são as únicas a nível estadual a serem comemoradas em todo o ano

Duas datas deste mês de março vão compor o calendário anual de feriados no Ceará. No domingo, 19, celebra-se o dia de São José, padroeiro do estado. Já no sábado, 25, comemora-se o estabelecimento da Carta Magna — marco estabilizador do fim da escravidão em solo cearense.

A escolha de São José como padroeiro do Ceará se deu por que Aquiraz, a primeira capital do Estado, estabeleceu o santo como protetor de seus cidadãos. Em 9 de dezembro de 2003, a cidade de Fortaleza definiu o feriado — que também existe em cidades como Maracanaú, Pacajus e Quixadá.

No Ceará, o Dia de São José também está atrelado a uma tradição sobre as chuvas. A crença popular aponta que vai haver um bom inverno se for observada precipitação durante a data.

Já a comemoração da Carta Magna remonta à abolição da escravidão no Ceará, estabelecida em 1884 — a então província foi a primeira do Brasil a promulgar tal medida. O feriado foi instituído em 6 de dezembro de 2011.

Lista de feriados estaduais até dezembro

19 de março (domingo) / Dia de São José.



25 de março (sábado) / Data Magna do Estado.



Lista de feriados municipais (Fortaleza) até dezembro

8 de junho (quinta-feira) / Corpus Christi.



15 de agosto (terça-feira) / Dia de Nossa Senhora da Assunção.



Lista de feriados nacionais até dezembro



1º de janeiro (domingo) / Confraternização Universal (Ano Novo).



7 de abril (sexta-feira) / Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo).



21 de abril (sexta-feira) / Tiradentes.



1º de maio (segunda-feira) / Dia do Trabalho.



7 de setembro (quinta-feira) / Independência do Brasil.



12 de outubro (quinta-feira) / Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil).



2 de novembro (quinta-feira) / Dia de Finados.



15 de novembro (quarta-feira) / Proclamação da República.



25 de dezembro (segunda-feira) / Natal.



