79 estudantes representam o Ceará no 5º Torneio SESI de Robótica

Uma delegação formada por 104 cearenses, entre eles 79 estudantes de instituições públicas de ensino, além de técnicos e mentores, vai representar o Ceará no 5º Torneio Sesi de Robótica, que acontece entre os dias 15 e 18 de março, em Brasília.

Esta é a maior delegação cearense a participar do evento e a primeira vez que o Estado compete nas quatro modalidades da competição. Ao todo, 10 equipes formadas por alunos do ensino fundamental e ensino médio de escolas Sesi Senai e da rede municipal de ensino de Fortaleza foram classificadas para a fase nacional do torneio.

Com o tema “Super Powered”, esta edição tem enfoque em soluções inovadoras no âmbito das energias renováveis e na promoção da sustentabilidade. Além da robótica, equipes também são estimuladas à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos sociais.

“A inovação está no DNA do cearense. Eu costumo dizer que a gente está levando o Ceará inteiro na bagagem e no coração,” expressa o coordenador educacional do Sesi Ceará, Paulo Roberto Silva, que vai acompanhar as equipes durante a viagem a Brasília.

A ocasião, segundo o coordenador, é de muita efervescência. Ele relata que, para muitos alunos, esta é a primeira vez que estão saindo do estado. “Vai ser um momento em que eles vão encontrar todos os outros estados da Federação, um momento de intercâmbio e de troca de ideias,” coloca.

Paulo ressalta, ainda, a importância do apoio das famílias na realização do projeto e da metodologia STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, na formação dos estudantes. “O aluno começa a contextualizar e a compreender tudo aquilo que ele aprende no currículo escolar, trazendo isso para o universo da sociedade, do que ele vive no cotidiano,” explica o coordenador.

Durante o 5º Torneio SESI de Robótica, as equipes cearenses vão participar das modalidades FIRST LEGO League Challenge (FLL), FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST Robotics Competition (FRC) e F1 In Schools. Além das competições, o evento aberto ao público também vai contar com oficinas, seminários e exposições.

Equipes e Modalidades:

FIRST LEGO League Challenge - FLL

Excelsus - Escola SESI Barra do Ceará (Fortaleza) - 10 competidores / 2 técnicos

Beebots - Escola SESI de Sobral - 6 competidores / 2 técnicos

Big Heros - EMEIEF Reitor Pedro Teixeira Barroso (Barra do Ceará - Fortaleza) - 10 competidores / 2 técnicos

X-Stage - Escola SESI de Sobral - 10 competidores / 2 técnicos

FIRST Tech Challenge - FTC

Clusters - Escola SESI Parangaba (Fortaleza) - 7 competidores / 2 técnicos

Raptors Robotic's - Escola Padre Azarias Sobreira – Juazeiro do Norte (CE) - 6 competidores / 2 técnicos

Spartan - Escola SESI Sobral (CE) - 7 competidores / 2 técnicos

FIRST Robotics Competition – FRC

All Might - Escola SESI Parangaba (Fortaleza) - 11 competidores / 2 mentores / 2 técnicos

F1 In Schools

Gogotech - Escola SESI Parangaba (Fortaleza) - 6 competidores / 2 técnicos

Woltz - Escola SESI Parangaba (Fortaleza) - 5 competidores / 2 técnicos



