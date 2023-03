Funceme emite aviso de possibilidade de chuvas em todo o Ceará até quarta, 15

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso apontando condições favoráveis de chuva em todo o Ceará até quarta-feira, 15.

De acordo com o documento, o Ceará tem risco potencial e médio de precipitação, com a possibilidade de chuvas intensas. Há ainda a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.



Para os próximos dias, são esperadas chuvas em todo o território cearense, cuja intensidade deverá variar de fraca a forte, principalmente na região Oeste e Centro-Sul do Estado.

Nessa terça, 14, e quarta-feira, 15, a tendência é de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará, com os maiores acumulados esperados para o Sul, Oeste e faixa litorânea do Ceará. A intensidade também deve variar entre fraca a moderada.

Previsão do tempo no Ceará

14/03 — Terça-feira

Nesta terça-feira, 14, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Pela manhã, haverá chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Cariri.

Pela tarde, deverá ocorrer precipitação em todas as macrorregiões. De noite, poderá ser registrada chuva no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Sertão Central, em Ibiapaba, Jaguaribana e Inhamuns.

15/03 — Quarta-feira

Na quarta-feira, 15, o céu também deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Durante a madrugada, poderá chover na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Pela manhã, há condições de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Cariri.

À tarde poderá chover em todas as macrorregiões e, pela noite, no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Sertão Central, em Ibiapaba, Jaguaribana e Inhamuns.

Ceará tem madrugada de chuva nesta segunda-feira, 13

