Vacinas contra a monkeypox devem chegar ao Ceará até esta terça-feira, 14

Mais de 600 doses serão disponibilizadas, confirma a Secretaria da Saúde do Estado. Serão duas doses, no intervalo de 28 dias

As doses de vacinação contra a monkeypox estão previstas para chegar nesta terça-feira, 14, no Ceará, segundo a previsão da Secretaria da Saúde (Sesa). A primeira fase contemplará cidadãos com HIV/aids e profissionais de laboratório.

Sem a confirmação de quantas vacinas já chegaram em solo cearense, a Sesa considera que mais de 600 doses estarão disponíveis temporariamente, de acordo com o nível do estoque nacional, e se encerrará após o consumo de todos os lotes.

Por recomendação do Ministério da Saúde (MS), as indicações foram distribuídas a dois grupos de pré-exposição:



Homens cisgênero, travestis, mulheres transexuais a partir de 18 anos vivendo com HIV/aids com resultado obtido no último exame, identificados com status imunológico de contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos 6 meses;

Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em equipamentos com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade.



Ainda conforme o órgão, serão duas aplicações, com intervalo de 28 dias.

Até essa segunda-feira, 13, o Estado notificou 2.076 casos da doença, 580 confirmados, e 3 suspeitos, conforme a plataforma do IntegraSUS.

Em nota, a Sesa afirmou que está aguardando a consolidação dos fluxos, considerando a estrutura logística e operacional para esta estratégia, e articulando com os serviços ambulatoriais especializados e laboratórios, para iniciar a aplicação.



