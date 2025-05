Investigados por crime de trânsito devem pagar R$ 40 mil em bens a órgãos públicos no CE

Ministério Público do Ceará (MPCE) firmou Acordos com cinco investigados para destinação de mais R$ 40 mil em bens para órgãos de segurança pública e instituições sociais do município de Boa Viagem / Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) firmou Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) com cinco investigados por crimes de trânsito e posse ilegal de arma que resultaram na destinação de mais R$ 40 mil em bens para órgãos de segurança pública e instituições sociais do município de Boa Viagem.