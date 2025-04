Saúde mental no trabalho: Ministério Público promove discussões sobre a temática

evento também contou com a presença de integrantes do Curso de Atendimento a Tentativas de Suicídio (Cats), dos Bombeiros / Crédito: Divulgação MPCE

O “Programa Vidas Preservadas 2025 – Conectando Vidas: Saúde Mental, Inclusão Social e Trabalho”, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), foi lançado no dia 11 de abril. Objetivo é promover o fortalecimento de políticas públicas para a promoção da saúde mental no trabalho.

A programação híbrida ofereceu paineis de conversa para abordar as temáticas de bem-estar no trabalho e empreendedorismo, competitividade e crises econômicas relacionadas ao adoecimento mental.

“Várias pessoas que estão em sofrimento psíquico acabam perdendo oportunidades de trabalho por não conseguir se adequar à realidade de um mercado altamente competitivo, que exige um grau de funcionalidade e produtividade lá em cima”, comenta a promotora de Justiça e coordenadora do Programa Vidas Preservadas, Ana Karina Leopércio.

Estiveram presentes no evento procuradores e promotores de Justiça e colaboradores do Ministério Público do Estado do Ceará, profissionais da saúde mental, gestores municipais e estaduais, além de representantes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Além do grupo Resistência Literária, responsável pela apresentação artística.

Troféu Laços de Vida

O evento também anunciou o lançamento do Troféu “Laços de Vida”, premiação para municípios que atinjam objetivos de sua rede de apoio à valorização da vida.

Os municípios devem responder o formulário do Programa para acumular pontos com objetivos específicos das iniciativas de prevenção da violência autodirigida e suicídio. Além de atentar para a completude do cuidado com a saúde mental em todos os âmbitos, principalmente na prevenção.



“É bom lembrar que a saúde mental não se inicia em Caps, mas sim na atenção primária, nos postos de saúde. Temos que trabalhar isso junto aos municípios”, afirma a coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde), Isabel Maria Salustiano.

Guardiões da Vida: bombeiros militares na prevenção do suicídio

O evento também contou com a presença de integrantes do Curso de Atendimento a Tentativas de Suicídio (Cats), promovido pelo pelo projeto “Guardiões da Vida” do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atua na linha de frente de monitoramento e prevenção de suicídio em estruturas públicas.

Participantes do “Programa Vidas Preservadas” desde 2018, a iniciativa busca identificar estruturas de acesso público para implantar limitações mecânicas como redes e grades para auxiliar no resgate de um indivíduo em ameaça. O objetivo é conter algumas áreas de risco em potencial para permitir o resgate antes da autoagressão.