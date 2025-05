MP pede anulação da seleção de diretores escolares de Apuiarés

Ministério Público do Ceará exige que a Prefeitura de Apuiarés anule seleção de diretores escolares da Rede Municipal após constatar que 70% das questões eram as mesmas da prova anterior

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Apuiarés anule um processo seletivo de diretores escolares da rede municipal e todas as nomeações dele decorrentes, após constatar irregularidades na prova.

