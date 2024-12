Homem tenta matar ex-namorada, atira em três pessoas e mata uma em Beberibe

Vídeo gravado instantes após o crime mostra cápsulas de arma de fogo no local em que um homem foi morto e outros dois feridos em Beberibe / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 24 anos foi morto e outros dois foram baleados na noite desse sábado, 7, em um estabelecimento comercial do Centro de Beberibe, no Litoral Leste do Estado. Dois suspeitos do crime foram presos, dois homens de 21 e 28 anos que não tiveram a identidade divulgada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi praticado após o suspeito de 21 anos ir até o estabelecimento visando matar a ex-namorada, que é funcionária do local. Ele já havia ido até o palco do crime durante o dia para ameaçá-la.

Ao efetuar os disparos para tentar matar a mulher, as três outras vítimas foram atingidas. Ela, porém, não ficou ferida. O homem que morreu, que não teve a identidade divulgada, foi a óbito no próprio local do crime. Os outros dois foram socorridos a uma unidade de saúde.