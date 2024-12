Três homens são mortos a tiros em bar de Tianguá

Repórter do caderno de Cidades

Nenhum suspeito ainda foi preso. Com o triplo assassinato, subiu para 32 o número de homicídios registrado neste ano no município

Um triplo homicídio à bala foi registrado na noite desse sábado, 7, em um bar de Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi registrado no bairro Córrego e vitimou três homens, de 31, 39 e 45 anos.



Eles não tiveram a identidade divulgada. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. “A Delegacia Regional de Tianguá é a unidade da Polícia Civil responsável pela apuração do caso, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime”, afirmou, em nota, a SSPDS.