Tentativa de chacina: homem é morto e quatro pessoas são baleadas em Quixadá

Um homem foi morto e quatro pessoas baleadas na noite dessa sexta-feira, 6, no bairro São João, em Quixadá (Sertão Central do Estado). Três suspeitos de envolvimento no crime foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE). Um revólver e drogas também foram apreendidos.

A tentativa de chacina ocorreu em uma casa localizada na Travessa Estados Unidos, em um local conhecido como Alto do Bode. Conforme a PM, um homem de 32 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no local do crime.