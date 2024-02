Beberibe e Fortim registram mais de 8 km de cabos furtados em uma semana

Postes de energia elétrica com estragos após furto de fios nas cidades de Beberibe e Fortim Crédito: Approach comunicação

Em uma semana, a Enel Distribuição Ceará registrou dez ocorrências de furto de fios elétricos no litoral leste do Estado em um período de uma semana. Os registros foram feitos nas cidades de Beberibe e Fortim, entre os dias 17 e a madrugada do dia 23. Segundo informações da Enel, foram furtados 8,6 quilômetros de cabos, ações que resultaram em avarias de dez postes de energia elétrica. Os equipamentos foram severamente danificados precisando de reparo dos técnicos da empresa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os casos mais recentes foram registrados na madrugada do dia 23, quando 2,6 quilômetros de cabos foram furtados e um poste de energia danificado. As ações foram registradas nos dois municípios e equipes especializadas da Enel foram deslocadas para realizar o reparo e normalizar o fornecimento à população em ambas as localidades.

Neste mês de fevereiro, dois homens de 28 anos foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), com os suspeitos foram apreendidos duas balaclavas, luvas, capacetes, alicates, aparelhos celulares e rolos de fio de cobre. A Polícia Civil ressalta que vem investigando ambos os casos. Ações de Combate Em nota, a Enel diz que, com o apoio dos órgãos de segurança do Estado, tem intensificado as ações de investigação, realizando inspeções e visitas em sucatas em todo Ceará. Como resultados dessas ações a companhia relata um aumento de 150% no número de prisões entre 2022 e 2023. Em 2023, foram realizadas 22 prisões por furto ou receptação de material furtado. Em 2024, até agora, foram realizadas 13 prisões.