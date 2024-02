Enel Ceará reconstrói 12,2 km de rede de energia destruída pelas chuvas no Carnaval

Distribuidora colocou o dobro de equipes nas ruas numa força-tarefa para reparar os estragos do que foi a segunda maior chuva dos últimos 50 anos

A tempestade que atingiu Fortaleza e várias cidades do Ceará no último fim de semana causou destruição em vários pontos, e na rede elétrica não foi diferente. Segundo a Enel Ceará, foram 621 ocorrências de galhos sobre a fiação e quedas de árvores, sendo Fortaleza e a região metropolitana as áreas mais afetadas.

Para enfrentar o problema, a distribuidora acionou imediatamente o plano de operação para contingências climáticas, com reforço de equipes em campo, priorização dos casos mais graves e 100% da operação das diferentes áreas da companhia voltada para o atendimento aos clientes afetados pelas chuvas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o responsável de Operação e Manutenção da Enel Ceará, Rosario Zaccaria, a companhia chegou a operar nas cidades afetadas com o dobro da quantidade de equipes com que atua em dias normais.