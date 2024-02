Homem perde o antebraço após ataque de cão durante tentativa de furto

Em nota, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) apontou que “ao verificar que o paciente tinha lesão exposta (o hospital) o encaminhou direto ao centro cirúrgico, onde ele passou por cirurgia e teve o antebraço amputado”.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) confirma que o homem possui antecedentes criminais por furto, roubo e ameaça e sofreu ferimentos nas canelas, tornozelos e mão esquerda, além de lesões leves no antebraço direito e lado direito do peito.

Um homem de 49 anos, suspeito de tentar furtar uma chácara na cidade de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, ficou seriamente ferido depois de ser atacado por um cão da raça pitbull. Ele teve de amputar o antebraço, disse em nota o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Ainda conforme o hospital, o homem continua internado no setor de enfermaria ortopédica do hospital para tratamento com remédios e tratamento de feridas. O homem não tem previsão de alta hospitalar.

Criação de cães da raça pitbull no Ceará

No Ceará, a criação de cães da raça pitbull enfrenta até por projeto de lei para restringir os horários de passeio. A lei determina que pitbulls só circulem em logradouros públicos do Ceará entre 23h e 4 horas, sob condução de pessoas maiores de 18 anos, através de guias com enforcador e focinheira.



Apesar do preconceito contra os cães da raça, não existe nenhuma comprovação científica de que o pitbull seja uma raça mais agressiva. "Geneticamente não tem nenhuma distinção comportamental que justifique isso”, detalhou ao O POVO em 2022 o médico veterinário Breno Pinheiro, diretor do Hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso da Favet/Uece.