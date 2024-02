Após quatro dias, Enel restabeleceu 98% dos pontos sem energia no CE

Desde sábado, a energia sofre oscilações por conta das chuvas registradas no Ceará Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Enel Distribuição Ceará informou na manhã desta terça-feira, 13, que 98% dos pontos que estavam sem energia elétrica em Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Ceará tiveram o serviço normalizado. As localidades registram problemas desde a madrugada de sábado, 10. No momento, a companhia informou que não há nenhuma cidade, distrito ou bairro da área de concessão que esteja sem energia e que o serviço de reparo segue em alguns casos isolados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista aos jornalistas Juliana Matos Brito e Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, o responsável de operação e manutenção da Enel, Marcelo Gomes, esclareceu que a empresa segue um critério de priorização com locais de maior urgência para a solução dos problemas.

Marcelo Gomes destacou ser importante tomar cuidado e reforçou que os colaboradores andam com crachá de identificação e os veículos da empresa são sinalizados. “O atendimento é sem custo nenhum aos clientes, até porque já com as suas contas nem em dia ali restabelecendo e garantindo ali o financiamento dessa operação. A gente reforça aqui que a gente não compactua com esse tipo de negócio”, pontuou. Com as chuvas que recepcionaram o Carnaval no último sábado, 10, Fortaleza sofreu com transtornos causados pela queda de energia, que trouxe inúmeros prejuízos para a população.