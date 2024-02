Carnaval Fortaleza 2024: programação de hoje, segunda (12)

O rapper Criolo é uma das atrações do Aterrinho da Praia de Iracema Crédito: TATIANA FORTES

No terceiro dia de Carnaval, Fortaleza conta com eventos gratuitos em seus oito polos oficiais. A programação infantil será retomada nesta segunda-feira, dia 12, após dois dias seguidos de cancelamento em razão das chuvas. Destaque também para os shows de Solange Almeida e Criolo, no Aterrinho da Praia de Iracema. FORTALEZA, CEARÁ, 11-02-2024: Primeira edição do polo carnavalesco do Parque Rachel de Queiroz, com programação infantil. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Pela manhã, as crianças aproveitam a festa a partir das 9h no Passeio Público, com Charanga Tio Marcão Lindão e Banda e Banda Pacote de Biscoito.

O Parque Rachel de Queiroz conta a Banda Dragaxé Raiz do Poço para os pequenos foliões. Em seguida, as apresentações de Shirlene Aguiar e o grupo Essas Mulheres tomam conta do espaço. Diversidade de atrações

Na Praça João Gentil, no Benfica, a folia está prevista para às 12h30, dentre as atrações está o grupo Duas Doses de Música, seguido pelo coletivo Como Raul Já Dizia. Depois, as 15h30, a cantora Lorena Lyse e Banda se apresentam e o tradicional grupo cearense Luxo da Aldeia da continuidade a festa. O grupo homenageia compositores cearenses como Fausto Nilo, Ednardo e Belchior, entre outros. O Pingo de Fortaleza se encarrega de fechar a festa. Já o Mercado dos Pinhões começa a partir das 16h com Alan Morais e Banda, o Grupo Samba do Zé, Negro Nill e Banda e Jean Dumont e Banda fecham a noite nos pinhões. No Mercado da Aerolândia, Gilson Duty e Banda, Diego Facó e Rose Martins e Banda são os encarregados da folia. Às 16h, o cortejo começa na Domingos Olímpio com o desfile dos blocos: Bloco do Zé Almir, Cordão Princesa no Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco Unidos da Vila, Bloco Doido é Tu, Cordão Na Pegada do Frevo, Bloco A Turma do Mamão, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Amigos do Zé, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Prova de Fogo, Bloco Império da Vila e Bloco Balakubaku Folia.

Já na Mocinha, o bloco Num Ispaia Senão Ienche convida grupo DTF Elétrico são os responsáveis por animar a noite.

O Aterrinho da Praia de Iracema começa às 17h30 com DJ Silas, seguido pelo grupo cearense Transacionais. A cantora Solange Almeida retorna a Fortaleza e relembrará os clássicos da suas carreira, o paulistano Criolo encerra a noite. Confira a programação completa: Programação de Carnaval 2024 de segunda-feira (12/02) (sujeito a alterações)

- Passeio Público

9h - Charanga Tio Marcão Lindão e Banda

10h40 - Banda Pacote de Biscoito - Parque Raquel de Queiroz

17h - Banda Dragaxé Raiz do Poço

18h - Shirlene Aguiar

20h10 - Essas Mulheres

- Praça João Gentil (Benfica)

12h30 - Duas Doses de Música

14h - Como Raul Já Dizia

15h30 - Lorena Lyse e Banda

17h - Luxo da Aldeia

18h30 - Pingo de Fortaleza

Intervalos: DJ Kinas