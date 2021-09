Três pessoas são presas com maconha e armas em um carro roubado

Um adolescente foi apreendido. A prisão ocorreu no distrito de Parajuru, em Beberibe. Com eles, a Polícia apreendeu 300 gramas de maconha e duas armas de fogo

Três homens foram presos em flagrante, e um adolescente foi apreendido, no distrito de Parajuru, em Beberibe, no Litoral Oeste do Estado. Eles estavam com 300 gramas de maconha; duas armas, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, em um veículo roubado com placas falsas. A prisão ocorreu no fim da noite dessa quarta-feira, 15.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracati, onde foram autuados por roubo a veículo e porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos adultos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Um deles também foi autuado por receptação. Contra o adolescente, um ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo foram registrados.

Segundo a PRF, por volta das 23h30 dessa quarta-feira, 15, os agentes receberam a informação de que criminosos estariam assaltando no km 117 da CE-040. Uma equipe foi até o local e encontrou um veículo Renault Clio transitando na rodovia. Os policiais deram ordem de parada para o condutor do veículo, que tentou fugir. No entanto, foi logo alcançado.

Dentro do carro havia duas armas de fogo municiadas e o tablete de maconha. Durante as consultas e verificações dos indivíduos e do veículo, os policiais constataram que o carro que os criminosos usavam também era roubado. A PRF não fez a autuação por tráfico de drogas e encaminhou a demanda à Polícia Civil. O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e aguarda uma resposta.



