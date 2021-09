Operação para ‘desmontar’ facções prende quatro traficantes em Fortaleza e Pacatuba

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta fase da Operação Gênesis, do Ministério Público do Ceará (MPCE), realizada nesta quarta-feira, 15, quatro pessoas foram presas suspeitas de participação em grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, receptação e desmanche de veículos roubados. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza e Pacatuba, na Região Metropolitana da Capital. A ofensiva, deflagrada ainda em 2016, tinha como objetivo principal desarticular facções criminosas que se estruturaram de forma organizada para cometer atos ilícitos em várias partes do Estado.



Devido ao caráter sigiloso das investigações, o MPCE não divulgou os nomes dos alvos da nova fase. Além das prisões, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos. O material será submetido a perícia para que as informações colhidas ajudem no andamento do inquérito. Os suspeitos devem ser interrogados nos próximos dias, segundo informou o órgão.



A Gênesis é uma das mais duradouras operações já deflagradas pelo MPCE. No ano passado, a força tarefa também estabeleceu como alvo policiais militares e civis apontados como “colaboradores” de organizações criminosas. Em julho passado, na quarta etapa da ofensiva, um cabo da PM chegou a ser preso suspeito de chefiar um esquema de extorsões que teria movimentado cerca de R$ 600 mil. Em troca do dinheiro, os agentes da Segurança livravam traficantes da cadeia. Os ilícitos teriam sido cometidos entre 2016 e 2017, em diversas localidades de Fortaleza e cidades da Região Metropolitana.



Segundo o MPCE, o envolvimento de traficantes com policiais foi identificado durante o andamento das apurações, em setembro de 2020. Na ocasião, foram cumpridos 17 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e Maracanaú. Entre os alvos estavam nove policiais militares e três policiais civis, todos da ativa. O inquérito apontou que os agentes formavam uma organização criminosa com outros quatro traficantes.



Ainda de acordo com o MPCE, os alvos principais dos policiais eram traficantes com alto poder aquisitivo. O inquérito aponta que, nas ações criminosas, os policiais usavam viaturas e faziam abordagens em serviço, de forma direcionada, aproveitando-se do distintivo e da função pública para tentar obter vantagens ilícitas. Os agentes utilizavam o acesso ao sistema de informações da Polícia para escolher a dedo as “vítimas”.



Cronologia da Gênesis



Na primeira fase da Operação Gênesis, deflagrada em setembro de 2020, foram cumpridos 17 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Maracanaú. Do total de alvos, nove eram policiais militares da ativa, três eram policiais civis da ativa e cinco eram civis (sendo quatro homens suspeitos de atuarem como traficantes e um policial civil aposentado, apontado como o líder da organização criminosa).



Na segunda fase da Operação, deflagrada em outubro de 2020, foram cumpridos 16 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Caucaia. Entre os alvos estavam três policiais militares e três policiais civis da ativa, nove suspeitos de tráfico de drogas e um ex-policial militar.



Na terceira fase da Operação, em maio de 2021, foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, sendo 21 contra integrantes de organizações criminosas (08 já recolhidos ao sistema penitenciário estadual) e cinco contra policiais militares do Ceará em Fortaleza e em Caucaia.



Na quarta fase da Operação, em julho de 2021, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, dentre eles 7 mandados de condução coercitiva contra policiais militares e um mandado de prisão contra um militar apontado como líder do grupo, além de medidas cautelares restritivas em desfavor de todos dos suspeitos.

Colaborou Angélica Feitosa

