Estátua de comendador Ananias Arruda, em Baturité, é retirada sem conhecimento da família

A estátua foi removida para a revitalização da praça, que contará com um empreendimento privado / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

A estátua do comendador Ananias Arruda foi retirada da praça de mesmo nome, localizada na avenida Dr. João Paulino, em Baturité, a 98,24 km de Fortaleza. Ananias foi um personagem da história de Baturité que ficou com a imagem marcada como de benfeitor que ajudou a população baturiteense com doações e patrocínios a obras diretas. Familiares de Ananias foram às redes sociais expressar a lamentação pela remoção sem aviso prévio da estátua do comendador. Na imagem, o monumento aparece jogado, próximo a entulhos de uma obra não finalizada.

De acordo com o historiador e presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), Evaldo Lima, a trajetória do comendador Ananias Arruda instaura-se no imaginário coletivo de Baturité como a de seu maior benfeitor. "Trata-se de uma figura que ultrapassa a dimensão individual e biográfica para se converter em um símbolo de generosidade, fé e compromisso com a construção do bem comum", conta Evaldo. Ananias foi um comerciante e proprietário de terras na região do Maciço de Baturité durante a segunda metade do século XIX. Ele destacou-se como agente de desenvolvimento econômico e social da região.

Atuando no comércio do café — produto central na economia local à época —, acumulou recursos e os reinvestiu em prol da coletividade. “Agenerosidade foi manifestada em doações regulares à Santa Casa de Misericórdia, no patrocínio de obras religiosas e na assistência direta aos mais necessitados”, detalhou Evaldo. Ele foi agraciado pela Coroa Portuguesa com o título de comendador da Ordem de Cristo, pelos seus feitos à população baturiteense. A honraria era concedida a súditos que, mesmo fora da esfera política oficial, prestavam relevantes serviços à sociedade. Após a morte da companheira dele, a Capela de Santa Luzia também foi erguida como forma de homenagem. O culto à memória do comendador, materializado em estátuas, capelas e referências toponímicas, é expressão de um processo de sacralização laica de determinadas figuras que passam a representar ideais éticos e comunitários.

“No caso de Baturité, Ananias Arruda tornou-se a representação de um ethos do cuidado, da responsabilidade social e da fé como fundamento da ação pública. Sua imagem — e, por extensão, seus monumentos — adquire função pedagógica, servindo como referência identitária e histórica para sucessivas gerações”, acrescentou Evaldo. O historiador afirma que a recente retirada da estátua causa debates que não se restringem à figura do homenageado, mas que tocam o próprio conceito de patrimônio. “Que memórias são legitimadas no espaço público? Quem decide o que deve ser preservado ou revisto? A história de Ananias Arruda, com sua complexidade e densidade simbólica, é um convite a esse debate mais amplo”.