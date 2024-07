Polícia deflagra operação para cumprir 49 mandados contra suspeitos de crimes no Ceará

As buscas foram iniciadas na manhã desta quinta-feira, 5, contra alvos da região de Baturité. Oito pessoas já foram presas até o momento

Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão. De acordo com a PC-CE, 27 contas bancárias serão bloqueadas.

Uma operação para cumprir 49 mandados foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os alvos da ostensiva são suspeitos de atuarem em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para tráfico e lavagem de dinheiro, em Baturité , a 98,24 km de Fortaleza. Até o momento, oito investigados foram capturados.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) divulgou que maiores detalhes da operação serão repassados ao longo do dia para não comprometer as buscas.