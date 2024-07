Operação policial em favela do Rio deixa seis mortos

Seis pessoas foram mortas a tiros nesta quarta-feira (3) durante uma operação policial contra uma facção criminosa na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, informaram as autoridades.

A polícia militar do Rio afirmou que a operação tinha o objetivo de "reprimir roubos de veículos e coibir as tentativas de expansão do domínio territorial da facção que promove a maior parte dos conflitos armados" na região metropolitana.

"Os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e seis homens foram encontrados feridos. Os indivíduos foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge", detalhou o comunicado.