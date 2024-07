CGD investiga policial lotado em Sobral por estupro contra adolescente

O crime aconteceu no dia 14 de abril deste ano. O suspeito foi preso no dia 17 de abril, tês dias após o crime

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) está sendo investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) por estupro de vulnerável contra uma adolescente. O agente é lotado em Sobral, onde o crime teria acontecido. A idade da vítima não foi divulgada.

De acordo com o Diário Oficial do Estado (DOE), publicado na última segunda-feira, 1º, o crime teria acontecido no dia 14 de abril deste ano. O policial militar chegou a ser conduzido ao Presídio Militar no dia 17 de abril, três dias após o crime. De acordo com a PMCE, o suspeito segue recolhido em presídio militar.

No DOE também foi apresentado o resultado da diligência de cumprimento do mandado de prisão. Uma pequena quantidade de maconha foi apreendida juntamente com um revólver de calibre 38 sem regiustro, da marca Taurus, que foi encontrado na residência do suspeito.