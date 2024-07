Policial penal suspeito de matar homem no Eusébio é afastado do cargo

Um policial penal investigado de cometer crime homicídio foi afastado preventivamente de suas funções pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de Segurança Pública (CGD). A decisão do órgão foi publicada no Diário Oficial do estado (DOE), na última segunda-feira, 1º.

O agente está sendo investigado pelo homicídio de Robério Fernandes da Silva. O crime aconteceu na noite de 21 de junho, em um restaurante localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme O POVO apurou na época, o crime teria acontecido após uma discussão.