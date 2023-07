Policiais prendem suspeito de triplo homicídio e encontram revólver embaixo do colchão

O crime aconteceu no último dia 2 de junho, no município de Baturité. Durante a prisão, policiais encontraram arma e munições embaixo do colchão

Um homem de 27 anos, investigado por triplo homicídio em Baturité, foi preso nesta quarta-feira, 19 de julho, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os policiais encontraram uma arma de fogo debaixo do colchão onde dormia o suspeito.

O crime aconteceu no dia 2 de junho deste ano, no bairro Sitio Candeia São Sebastião, em Baturité, e vinha sendo investigado pela Delegacia Regional do Município. Na ocasião, três homens, com idades entre 20 e 22 anos, foram mortos por arma de fogo.

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, que foram solicitados diante dos levantamentos das investigações.

O homem foi levado, junto ao material apreendido, à Delegacia Regional de Canindé, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. Ele se encontra à disposição da Justiça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Baturité: (85) 3347-4241