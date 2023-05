Cachorro que caiu de penhasco é resgatado em Baturité

Um cachorro que estava preso em um penhasco foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na cidade de Baturité, a 93 km de Fortaleza. O resgate do animal, que teria caído e ficado preso entre as pedras, aconteceu nesse domingo, 21.

Os bombeiros prestaram os atendimentos ao animal e o devolveram em segurança a uma pessoa que conhecia o responsável pelo cão.

Uma equipe da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar do CBMCE foi acionada por volta das 7h33min para o resgate do cachorro que teria caído de um penhasco no bairro Mondego. De acordo com a pessoa que chamou o resgate, o animal caiu no dia anterior. Ele parecia estar machucado e emitia sons de angústia.

Os agentes foram até o local e usaram um cabo de prontidão para montar um circuito vertical, com descida controlada por rapel. O cachorrinho foi encontrado a 80 metros do local inicial. Ele foi retirado do local com uma rede de captura e um triângulo de resgate. O resgate foi bem-sucedido.

Já em solo, os bombeiros deram água ao cachorro, que se encontrava desidratado, e o deixaram com uma pessoa que conhecia o tutor do animal.