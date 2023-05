Estudantes e professores de Baturité vão passar por programa de capitação digital

Em Baturité, a 93 km de Fortaleza, estudantes e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão participar de um programa de capacitação desenvolvido pelo Instituto Anjos Digitais. A iniciativa tem como objetivo fomentar a inclusão digital e social entre jovens e profissionais.



No município, também vai ser implantado, na Escola Domingo Sávio, um Centro Educacional Digital (CED). O espaço vai contar com um laboratório equipado com dez computadores. Os professores e os estudantes da rede pública vão ter capacitações na unidade.



Em nota, o secretário de Educação de Baturité, Lindomar Soares, aponta para a importância do acordo firmado entre a prefeitura e o Instituto Anjos Digitais.



“Nós fechamos uma parceria com o Instituto Anjos Digitais, que realizou todo o planejamento, o reconhecimento do território e ministrou as oficinas de sensibilização cognitiva junto à comunidade. Agora, neste segundo momento, nós estamos trabalhando na implantação do primeiro Centro de Educação Digital (CED) de Baturité”, afirma Soares.



Já para a CEO do Instituto Anjos Digitais, Rossana Moura, aqueles que passarem pela capacitação oferecida pelo CED terão uma melhor compreensão acerca da esfera digital.



“Nós vamos desenvolver um processo de aprendizagem que permita que esses jovens e adultos possam aproveitar todo o potencial educativo, econômico e social das novas tecnologias na hora de empreender, procurar um novo emprego ou simplesmente saber checar a veracidade de uma informação que chega para eles por meio das redes sociais”, aponta Rossana por meio de nota.