Homem condenado por roubo majorado é preso em Baturité

Uma ação realizada pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará resultou, nesta quinta-feira, 11, na prisão de um homem de 34 anos que é condenado definitivamente por roubo majorado (situação onde há previsão de aumento de pena). Conforme Polícia Federal (PF), detido foi encontrado na cidade de Baturité.

De acordo com órgão, ação foi coordenada com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Ceará (Bepi/PMCE), com foco na inteligência de segurança pública.



"O mandado de prisão foi expedido pela 4° Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. O preso está à disposição da Justiça cearense", frisa PF.

A Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta por diversos órgãos, dentre eles: Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).



