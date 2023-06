Idoso morre após perder o controle do carro e cair em uma ribanceira em Baturité

Vítima é do estado do Pará e tinha 69 anos de idade

Um idoso de 69 anos morreu em um acidente de trânsito nessa segunda-feira, 12, no município de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza.

Homens são 85% entre os mortos por acidentes de trânsito no Ceará; LEIA

O acidente aconteceu na rodovia CE-365, e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem — identificado como José Roberto de Paiva Melo — teria perdido o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), a vítima é do estado do Pará, e o veículo utilizado seria de uma locadora.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. A Polícia Civil (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente.

A Delegacia Regional de Canindé investiga o caso.