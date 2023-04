Jovem morre após cair em cachoeira de Baturité

O caso aconteceu no último domingo, 23 de abril. As circunstâncias da morte estão sendo apuradas pela Polícia Civil

Um homem, de 19 anos, morreu no último domingo, 23 de abril, após cair de uma cachoeira em Baturité. O jovem não resistiu aos ferimentos decorrentes da queda e veio a óbito no local.



Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte.

Além disso, um procedimento policial foi registrado e o caso está sendo acompanhado pela Delegacia Regional de Baturité.

