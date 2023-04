Morre Dr. Ivo, ex-prefeito de Baturité; Elmano e Wagner prestam homenagens ao político

O político esteve na gestão do município de 1973 a 1977 e 1993 a 1996. Ele também foi diretor do Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo (HMJPC).

O médico e ex-prefeito de Baturité, Raimundo Ivo dos Santos Oliveira, o Dr Ivo, faleceu nesta sexta-feira 7. O político esteve na gestão do município de 1973 a 1977 e 1993 a 1996. Ele também foi diretor do Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo (HMJPC).



Dr. Ivo militou na política desde jovem, participando do movimento estudantil. Residente em Baturité, ele recebeu o título de cidadão baturiteense. Em 2011, o ex-gestor se filiou ao PCdoB e anos depois foi para o PSB.

Nas eleições do ano passado, ele apoiou a candidatura do ex-deputado federal, Capitão Wagner (União). Em 2022, Raimundo atuou na campanha de aliados políticos em Baturité, entre eles Bruno Pedrosa (deputado federaç) e Denis Bezerra, ex-deputado e presidente do PSB Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filho do ex-prefeito, Ivo Júnior (PSB) ocupou cargo de vereador, vice-prefeito, e prefeito interino de Baturité. Em 2020, disputou para o cargo de prefeito pelo PSB, obtendo 6.251 votos. Ele foi vencido pelo atual gestor Herberlh Mota (PL), que sucedeu o político Assis Arruda Germano (PDT).

O governador Elmano de Freitas (PT), nascido em Baturité, usou as redes sociais para lamentar a morte do ex-prefeito. "Recebi com muito pesar a notícia da morte do médico e ex-prefeito de Baturité, Dr. Ivo. Que Deus conforte o coração de toda família, amigos e admiradores", publicou.



Capitão Wagner também lamentou o falecimento: "Com imenso pesar soubemos do falecimento do médico e ex-prefeito de Baturité, Raimundo Ivo dos Santos Oliveira. Nossos sentimentos aos familiares e amigos, que Deus conforte a todos neste momento".

Recebi com muito pesar a notícia da morte do médico e ex-prefeito de Baturité, Dr. Ivo. Que Deus conforte o coração de toda família, amigos e admiradores. pic.twitter.com/kSBmbyoATd — Elmano de Freitas (@elmanooficial) April 7, 2023





Tags